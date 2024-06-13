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20:17, 13 июня 2024Путешествия

Аварийная посадка пассажирского самолета сразу после взлета попала на видео

Daily Mail: аварийная посадка TUI из-за неисправности попала на видео
СюжетАварийная посадка самолета

Аварийная посадка самолета авиакомпании TUI сразу после взлета напугала пассажиров и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах, снятых из салона лайнера, видно, как пассажиры подпрыгивают на местах, когда воздушное судно касается взлетно-посадочной полосы на большой скорости. По словам пилота, это было необходимо сделать, поскольку на борту лайнера обнаружилась неисправность.

Ранее пьяный пассажир открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку.

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      Марк Успенский
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