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23:35, 13 июня 2024Мир

Байден усомнился в достижимости соглашения о перемирии в Газе

Президент США Байден усомнился в достижимости соглашения о перемирии в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Президент США Джо Байден усомнился в достижимости соглашения о перемирии в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом американский лидер заявил, что «не потерял надежды». По его словам, он обсудил с коллегами на G7 продвигаемый Соединенными Штатами проект трехэтапного соглашения. Оно предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, а затем постоянное, а также постепенный вывод войск Израиля из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС положительно отреагировало на инициативу президента США Джо Байдена о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. При этом в заявлении ХАМАС отмечается, что «Тель-Авив не продемонстрировал готовности достичь соглашения».

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      Марина Совина
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