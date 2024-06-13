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09:34, 13 июня 2024Мир

ХАМАС отреагировало на предложение Байдена по урегулированию конфликта в Газе

ХАМАС положительно отреагировало на идею Байдена о прекращении огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС положительно отреагировало на инициативу президента США Джо Байдена о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«На всех этапах переговоров ХАМАС демонстрировало позитивное отношение, которое необходимо для достижения соглашения, основанного на справедливых требованиях нашего народа об окончательном прекращении агрессии и полном выводе израильских сил из Газы (...) Мы положительно отреагировали на последнее предложение о прекращении огня и освобождении пленных», — сообщили представители движения.

При этом в заявлении отмечается, что «Тель-Авив не продемонстрировал готовности достичь соглашения», несмотря на одобрение палестинским движением последнего предложения.

Поэтому ХАМАС призвало администрацию США «оказать давление на израильское правительство», чтобы инициатива Байдена легла в основу соглашения о прекращении огня.

31 мая президент США объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

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      Дарья Устьянцева
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