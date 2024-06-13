Биолог назвал полезный для сердца продукт

Биолог Созыкин: миндаль защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний

Миндаль защищает организм человека от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, биолог Александр Созыкин.

Миндаль полезен не только для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также помогает россиянам, уже страдающим подобными заболеваниями. Снижение уровня холестерина и сахара в крови предотвращает образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, объяснил специалист.

В день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Это позволит снизить артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.

Особенно миндаль полезен людям с сахарным диабетом второго типа, поскольку позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Также этот орех помогает бороться с избыточным весом и ожирением из-за высокого содержания белка и клетчатки и небольшого количества углеводов. После потребления в пищу миндаля долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий, подытожил биолог.

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