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18:18, 13 июня 2024Ценности

Бизнесвумен раскрыла способы купить люксовую одежду за бесценок в секонд-хендах

Бизнесвумен Лукьянова посоветовала запастись временем для посещения секонд-хенда

Фото: Tamara Shchypchynska / Unsplash

Основательница магазина The Luxury Outlet, бизнесвумен Марина Лукьянова раскрыла способы купить люксовую одежду за бесценок в секонд-хендах. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

По ее словам, необходимо запастись терпением, чтобы найти подходящую вещь. «Не торопитесь. В комиссионных магазинах всегда так много вещей, и очень легко пропустить что-то ценное. Выделите время для посещения подобных магазинов», — посоветовала она.

Кроме того, предпринимательница порекомендовала ходить в секонд-хенды, которые расположены в дорогих районах города. При этом она отметила, что при выборе вещей всегда оценивает их состояние. «Я в первую очередь ищу вещи, состояние которых оцениваются выше пяти-десяти баллов. Небольшие дефекты всегда можно исправить, посмотрев обучающие видео, для дальнейшей перепродажи», — объяснила собеседница портала.

В марте блогерша Ренна с никнеймом rennanjoku купила дешевый пиджак в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Тогда инфлюэнсерша посетила комиссионный магазин, в котором нашла стильный серый пиджак с декоративными накладками на локтях. Девушка уточнила, что стоимость данного предмета гардероба составила 10 долларов (906 рублей).

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      Карина Черных
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