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16:43, 12 марта 2024Ценности

Девушка купила пиджак за 900 рублей в секонд-хенде и удивилась ценной находке

Кадр: @RENNANJOKU / TikTok

Блогерша Ренна с никнеймом rennanjoku купила дешевый пиджак в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Инфлюэнсерша посетила комиссионный магазин, в котором нашла стильный серый пиджак с декоративными накладками на локтях. Девушка уточнила, что стоимость данного предмета гардероба составила 10 долларов (906 рублей). При этом выяснилось, что изделие было создано французским домом моды Yves Saint Laurent.

«Да, он стоил мне 10 долларов, и на нем нет ни дырок, ни пятен, ни торчащих ниток. Он буквально новый, и эти нашивки на локтях мне нравятся. Они помогают создать образ в стиле old money», — высказалась Ренна.

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Подписчики оценили покупку блогерши в комментариях под постом. «Этот пиджак стал отличной находкой», «Красиво и экономно», «Мне очень понравились ваши образы с этим пиджаком», — написали они.

В декабре 2023 года бьюти-блогерша порылась в мусорном баке у косметического магазина Ulta и удивилась ценным находкам. Инфлюэнсер с никнеймом GlamourDDive из Техаса рассказала, что нашла в баке у бутика коробки, которые сотрудники утилизировали с витрин.

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      Екатерина Ештокина
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