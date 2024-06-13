Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

«ВО»: американский бомбардировщик B-52 отработал ядерные удары по Калининграду

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду, 12 июня, отработал имитацию ядерного удара по Калининграду. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, во время учений поддержку бомбардировщику оказывали шведские истребители и немецкий противолодочный самолет P-3 Orion.

Ранее бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта с Россией. Он отметил, что в городе размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.