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05:22, 13 июня 2024Мир

Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

«ВО»: американский бомбардировщик B-52 отработал ядерные удары по Калининграду

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie A. Bulow-Gonterman / Reuters

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду, 12 июня, отработал имитацию ядерного удара по Калининграду. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, во время учений поддержку бомбардировщику оказывали шведские истребители и немецкий противолодочный самолет P-3 Orion.

Ранее бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта с Россией. Он отметил, что в городе размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.

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      Марина Совина
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