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20:15, 13 июня 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото топлес

Тейлор Хилл

Тейлор Хилл. Фото: @taylor_hill

Американская топ-модель Тейлор Хилл показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица снялась в бикини российского бренда Lavarice у окруженного пальмами бассейна. Она примерила разноцветный комплект, который состоял из топа на одно плечо и стрингов.

При этом на двух кадрах знаменитость позировала, сняв верх купальника. Модель предстала перед камерой с полотенцем на голове, прикрывая руками обнаженную грудь.

Ранее в июне российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American.

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      Карина Черных
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