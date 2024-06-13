Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото топлес

Американская топ-модель Тейлор Хилл показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица снялась в бикини российского бренда Lavarice у окруженного пальмами бассейна. Она примерила разноцветный комплект, который состоял из топа на одно плечо и стрингов.

При этом на двух кадрах знаменитость позировала, сняв верх купальника. Модель предстала перед камерой с полотенцем на голове, прикрывая руками обнаженную грудь.

Ранее в июне российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American.