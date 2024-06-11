Супермодель Ирина Шейк снялась в бюстгальтере на широких бретелях для рекламы

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном фото 38-летняя манекенщица позировала перед фотографом в комплекте из денима, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и с высокими чашками, а также юбки-макси с глубоким разрезом. Помимо этого, стилисты собрали волосы звезды в укладку, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

В мае Ирина Шейк снялась в откровенной позе в латексных трусах. Верх и низ комплекта нижнего белья был украшен золотистым бисером, образующий узоры в виде спиралей. Во время съемки Шейк раздвинула ноги перед камерой, сжав руками грудь.