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18:26, 11 июня 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы

Супермодель Ирина Шейк снялась в бюстгальтере на широких бретелях для рекламы

Фото: бренд Good American

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном фото 38-летняя манекенщица позировала перед фотографом в комплекте из денима, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и с высокими чашками, а также юбки-макси с глубоким разрезом. Помимо этого, стилисты собрали волосы звезды в укладку, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

В мае Ирина Шейк снялась в откровенной позе в латексных трусах. Верх и низ комплекта нижнего белья был украшен золотистым бисером, образующий узоры в виде спиралей. Во время съемки Шейк раздвинула ноги перед камерой, сжав руками грудь.

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      Екатерина Ештокина
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