Бывший глава МВД назвал главную угрозу для России

Экс-глава МВД Куликов заявил, что Россию «задушит коррупция»

Бывший глава МВД генерал армии Анатолий Куликов заявил, что самую большую угрозу для России представляет коррупция внутри страны, а не государства Запада. Такую опасность для страны он назвал в интервью «Царьграду».

Куликов прокомментировал дело о рекордной сумме взятки среди сотрудников МВД. Два офицера Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), одного из самых засекреченных подразделений российской полиции, сумели незаконно обогатиться на пять миллиардов рублей. Под следствием оказались бывшие сотрудники БСТМ МВД России Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов.

«[Бывший замминистра обороны] Тимур Иванов покажется просто ангелом по сравнению с этим майором, который набрал миллиарды рублей криптовалютой и сбежал. Нас ведь ни американцы, ни немцы с французами задушат. Нас задушит вот эта коррупция, борьба с которой ведется неэффективно. Попробуй против этого возразить», — заявил Куликов.

В начале июня также стало известно, что арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов, освобожденный от должности и подозреваемый в коррупции, может быть освобожден условно-досрочно, если суд вынесет обвинительный приговор. Адвокат Андрей Гривцов напомнил, что до судебного решения фигурант считается невиновным. Что касается самой возможности УДО для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), освобождение возможно по статье 79 Уголовно-процессуального кодекса после отбытия не менее двух третей срока наказания.