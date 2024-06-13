Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 13 июня 2024Россия

Бывший глава МВД назвал главную угрозу для России

Экс-глава МВД Куликов заявил, что Россию «задушит коррупция»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бывший глава МВД генерал армии Анатолий Куликов заявил, что самую большую угрозу для России представляет коррупция внутри страны, а не государства Запада. Такую опасность для страны он назвал в интервью «Царьграду».

Куликов прокомментировал дело о рекордной сумме взятки среди сотрудников МВД. Два офицера Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), одного из самых засекреченных подразделений российской полиции, сумели незаконно обогатиться на пять миллиардов рублей. Под следствием оказались бывшие сотрудники БСТМ МВД России Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов.

«[Бывший замминистра обороны] Тимур Иванов покажется просто ангелом по сравнению с этим майором, который набрал миллиарды рублей криптовалютой и сбежал. Нас ведь ни американцы, ни немцы с французами задушат. Нас задушит вот эта коррупция, борьба с которой ведется неэффективно. Попробуй против этого возразить», — заявил Куликов.

В начале июня также стало известно, что арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов, освобожденный от должности и подозреваемый в коррупции, может быть освобожден условно-досрочно, если суд вынесет обвинительный приговор. Адвокат Андрей Гривцов напомнил, что до судебного решения фигурант считается невиновным. Что касается самой возможности УДО для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), освобождение возможно по статье 79 Уголовно-процессуального кодекса после отбытия не менее двух третей срока наказания.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Происхождение галактики Чаша 2 объяснили темным взаимодействием

      Момент уничтожения дрона ВСУ на подлете к Ярославлю сняли на видео

      Врач предупредил о риске рака из-за неправильной чистки зубов

      Очевидцы сообщили о запахе алкоголя от попавшего в ДТП депутата Госдумы

      В ДНР трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения

      В Кремле порассуждали об ответе России на новые санкции США

      Найденное на пляже гигантское существо оказалось представителем нового вида

      США и Турция подписали контракт на поставку F-16

      В Кремле захотели прояснить позицию Армении по ОДКБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше