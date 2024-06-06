Адвокат допустил освобождение замминистра обороны Иванова по УДО

Адвокат Гривцов допустил освобождение замминистра обороны Иванова по УДО

Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов, освобожденный от должности и подозреваемый в коррупции, может быть освобожден условно-досрочно, если суд вынесет обвинительный приговор, допустил адвокат Андрей Гривцов. Его слова приводит РИА Новости.

Юрист напомнил, что до судебного решения фигурант считается невиновным. Что касается самой возможности УДО для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), освобождение возможно по статье 79 Уголовно-процессуального кодекса после отбытия не менее двух третей срока наказания.

Гривцов уточнил, что подобное решение принимает суд, учитывая поведение осужденного, его отношение к обучению и труду, поощрения и взыскания, а также отношение к совершенному преступлению, факт возмещения ущерба по делу и раскаяние.

Адвокат особо подчеркнул, что обсуждение вопроса об УДО для Тимура Иванова может быть лишь гипотетическим, поскольку приговор еще не вынесен, и по Конституции России на данный момент отстраненный замминистра обороны является невиновным.

Ранее адвокат Эдуард Исецкий допустил, что арестованное имущество Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора. Защитник объяснил, что подобное развитие событий возможно в двух случаях.

Заместитель министра обороны был арестован в конце апреля. Его задержали на рабочем месте. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.