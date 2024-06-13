Полковник высказался о боеготовности НАТО

Полковник Матвийчук назвал угрозой 300 тысяч солдат НАТО в боевой готовности

Более 300 тысяч солдат НАТО, находящихся в состоянии боевой готовности, представляют реальную угрозу для России, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о численности сил Североатлантического альянса.

«Это тревожная очень новость для Вооруженных сил России, потому что 300 тысяч хорошо вооруженных, оснащенных и приведенных в боевую готовность — это реальная угроза. (...) Это говорит об эскалации конфликта между Россией, Белоруссией и НАТО. НАТО гремит оружием, намерение в чем-то нас ущемить явно просматривается, это очень опасная тенденция», — считает он.

По его словам, чтобы обезопасить себя, Россия проводит различные учения.

Как сообщил анонимный источник портала Barrons's, более 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности. «Предложения союзников значительно превышают установленные НАТО 300 тысяч солдат. Это силы, которые находятся в высокой боевой готовности», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что у НАТО есть «пробелы в наступательных возможностях». По его словам, военному блоку не хватает ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности.