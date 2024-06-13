Дачников призвали разбросать по участку банановую кожуру

Агроном Терентьев: банановая кожура поможет спастись от муравьев на даче

Банановая кожура может стать основой эффективного средства для борьбы с муравьями на даче. Способ спастись от вредителей на загородном участке раскрыл россиянам агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru.

Прежде чем разбросать кожуру банана по участку, специалист призвал пропитать ее в борной кислоте. «Возьмите один литр теплой (комнатной температуры) воды и разведите в нем две чайные ложки борной кислоты в порошке (в жидком виде кислоту в данном случае лучше не использовать). Затем возьмите кожуру — только не зеленую и не желтую, а откровенно перезрелую, бурую, но без признаков плесени или гниения — и положите в приготовленный раствор. Держите (емкость можно не закрывать) ее там сутки, не более (но и не менее», — рассказал Терентьев.

После обработки эксперт посоветовал разложить шкурки в места скопления или перемещения насекомых. «Срабатывает относительно быстро, но не очень надолго — недели через две понадобится новая порция бананов», — подчеркнул агроном. Терентьев уточнил, что такое средство не только спасет от вредителей, но и обогатит растения калием, а также защитит культуры от болезней.

Ранее агроном Петр Синьковский предложил посадить пахучие растения или привлекать на участок ящериц, чтобы избавиться от муравьев. Помочь могут и ловушки из емкостей с небольшим количеством сладкого сиропа.