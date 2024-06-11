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18:28, 11 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы избавиться от муравьев на даче

Агроном Синьковский: рассыпанная по участку соль не избавит от муравьев на даче

Фото: Poranimm Athithawatthee / Pexels

Рассыпанная по участку обычная поваренная соль не поможет избавиться от муравьев. Эффективные способы спастись от вредителей раскрыл российским дачникам агроном Петр Синьковский, пишет aif.ru.

По словам специалиста, соль сработает лишь в том случае, если ее разбавить водой и залить полученным раствором муравейник или подземные ходы, по которым муравьи пробираются на участок. «Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает — известно, что муравьи очень не любят резкие запахи», — уточнил Синьковский.

Агроном посоветовал для борьбы с муравьями посадить пахучие растения или привлекать на участок ящериц. «Да и простейших ловушек — наподобие емкостей с небольшим количеством сладкого сиропа — никто не отменял — они будут намного полезней соли в плане борьбы с засильем муравьев», — заключил Синьковский.

Ранее дачников призвали напоить тлю и слизней колой. По словам специалистов, в этой газировке содержатся кислоты, опасные для насекомых и безопасные для человека.

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      Нина Ташевская
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