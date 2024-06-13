Депутат Госдумы попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье

Депутат Госдумы Езубов пострадал в ДТП в Подмосковье

Депутат Государственной Думы Алексей Езубов попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в деревне Обушково. Парламентарий за рулем Mercedes Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery.

«Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник издания.

По данным Telegram-канала Shot, водителем Land Rover якобы оказался 62-летний Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России. В свою очередь, источник 5-tv.ru сообщил, что на данный момент полиция начала проверку и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места. Губернатор российского региона Виталий Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку обстоятельств ДТП с участием главы Полтавского района.