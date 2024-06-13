Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 13 июня 2024Россия

Депутат Госдумы попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье

Депутат Госдумы Езубов пострадал в ДТП в Подмосковье
Алексей Езубов

Алексей Езубов. Кадр: Сергей Голобородько / YouTube

Депутат Государственной Думы Алексей Езубов попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в деревне Обушково. Парламентарий за рулем Mercedes Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery.

«Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник издания.

По данным Telegram-канала Shot, водителем Land Rover якобы оказался 62-летний Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России. В свою очередь, источник 5-tv.ru сообщил, что на данный момент полиция начала проверку и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места. Губернатор российского региона Виталий Хоценко обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку обстоятельств ДТП с участием главы Полтавского района.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сдуру покупали по 130». Экономисты рассказали, что россиянам делать с наличными долларами после новых санкций

      Москвичам вновь пообещали залповый ливень и град

      В Германии заявили о планах поставить ВСУ систему Patriot

      Женщина сбросила 91 килограмм за два года и поделилась секретом похудения

      В России назвали последствия санкций против Мосбиржи

      ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

      В России подвели итоги контрнаступления ВСУ в Харьковской области

      СК возбудил дело против замначальника управления автодорог Новосибирской области

      Всемирный банк назвал «светлые пятна» мировой экономики

      Депутат Госдумы попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше