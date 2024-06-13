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16:47, 13 июня 2024Ценности

Дешевая обувь неожиданно стала модной и подорожала на десятки тысяч рублей

NYP: резиновые сланцы стали модными и подорожали на десятки тысяч рублей

Фото: Vi Vi / Unsplash

Резиновые сланцы неожиданно стали трендом и подорожали на десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что традиционно дешевые сланцы обрели актуальность в текущем сезоне, из-за чего появились в ассортименте множества люксовых брендов. Одними из самых модных сланцев сезона эксперты называют обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (87,8 тысячи рублей).

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По информации издания, количество поисковых запросов со словом «сланцы» выросло на 12 процентов за последний месяц. «По необъяснимой причине сланцы вновь стали модными. И бренды поймали эту волну», — высказалась о тенденции дизайнер Кристина Мартини.

Известно, что сланцы в различных вариациях дизайнов появились в ассортименте таких ретейлеров, как J. Crew, Mango and Old Navy, Free People и других. В то же время популярнейший бренд Havaianas, который специализируется на недорогой резиновой обуви, начал сотрудничество с модным домом Dolce and Gabbana.

В мае сообщалось, что используемые не по назначению свадебные платья стали модными у звезд.

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      Карина Черных
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