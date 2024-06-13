Девушка узнала об одном ингредиенте блюда сестры и написала заявление в полицию

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала, что ее сестра добавляла в блюдо один ингредиент, и написала заявление в полицию. Большинство комментаторов поддержали автора истории.

Девушка написала, что недавно сестра и ее муж позвали ее на обед и сказали, что планируют готовить пасту с тунцом. «У меня сильная аллергия на моллюсков, малейший контакт с этим продуктом вызывает у меня сильный зуд, моя сестра знает это с детства», — отметила рассказчица.

«Когда я начала есть, я почти сразу почувствовала, как у меня горит горло. Я начала кашлять и обхватила горло, а сестра заявила, что думала, что я преувеличивала, говоря о своей аллергии», — возмутилась рассказчица. В итоге, как отметила девушка, приехала скорая помощь и срочно госпитализировала ее.

Позже, как рассказала автор поста, в больницу приехала ее сестра. Там героиня истории сказала, что вызовет полицию, поскольку этот поступок можно счесть за покушение на убийство. В ответ сестра начала кричать. По словам девушки, она была уверена в том, что героиня истории притворяется и что на самом деле у нее нет аллергии.

В итоге рассказчица написала заявление на сестру. В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора поста. По мнению большинства, сестра рассказчицы подвергла ее опасности из излишнего любопытства.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как она написала заявление в полицию на свекровь из-за одного ее комментария в адрес внучки.