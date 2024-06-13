Двое россиян ограбили пять магазинов

Mash: в Уфе разыскивают двух мужчин, ограбивших пять магазинов

В Уфе двое местных жителей ограбили пять магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, преступников пока не удалось задержать, их разыскивают. Последний налет произошел на обувной магазин. Мужчины похитили 40 тысяч рублей и скрылись до приезда группы быстрого реагирования.

Отмечается, что сообщникам удалось взломать бутик и забрать деньги из кассы всего за две минуты. После ухода они заперли дверь, будто никто не проникал внутрь. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление.

Ранее стало известно, что в Москве трое грабителей ранили охранника во время налета на продуктовый магазин.