Двое российских фермеров заживо сожгли мужчину из-за коня и сели на 16 и 17 лет

В Иркутске фермеры сели на 16 и 17 лет за сожжение заживо мужчины из-за коня

В Иркутской области суд вынес приговор двум местным фермерам за расправу над мужчиной, которого они заподозрили в краже коня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Они признаны виновными в похищении двух человек, угоне, вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Им назначено наказание в виде 16 и 17 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 18 октября 2022 года двое жителей Осинского района, занимавшихся сельским хозяйством, похитили 35-летнего и 67-летнего мужчин, подозреваемых в краже животного. Их вывезли в лес и там долгое время пытали с помощью ножа. Фермеры нанесли заложникам множественные ножевые ранения, а затем потребовали миллион рублей с 67-летнего потерпевшего. Не добившись желаемого, фермеры облили его горючей жидкостью и подожгли. Вследствие полученных ранений и ожогов он не выжил.

Второго заложника преступники отпустили. После расправы они угнали автомобиль жертвы.

17 мая сообщалось, что Верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 65-летнего местного жителя, который поджег квартиру, где находились шесть человек.