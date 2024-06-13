Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 13 июня 2024Силовые структуры

Двое российских фермеров заживо сожгли мужчину из-за коня и сели на 16 и 17 лет

В Иркутске фермеры сели на 16 и 17 лет за сожжение заживо мужчины из-за коня

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Иркутской области суд вынес приговор двум местным фермерам за расправу над мужчиной, которого они заподозрили в краже коня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Они признаны виновными в похищении двух человек, угоне, вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Им назначено наказание в виде 16 и 17 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 18 октября 2022 года двое жителей Осинского района, занимавшихся сельским хозяйством, похитили 35-летнего и 67-летнего мужчин, подозреваемых в краже животного. Их вывезли в лес и там долгое время пытали с помощью ножа. Фермеры нанесли заложникам множественные ножевые ранения, а затем потребовали миллион рублей с 67-летнего потерпевшего. Не добившись желаемого, фермеры облили его горючей жидкостью и подожгли. Вследствие полученных ранений и ожогов он не выжил.

Второго заложника преступники отпустили. После расправы они угнали автомобиль жертвы.

17 мая сообщалось, что Верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 65-летнего местного жителя, который поджег квартиру, где находились шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше