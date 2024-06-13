Двух россиян арестовали за кражу 30,5 миллиона рублей из кредитного офиса

В Приморье арестовали двух мужчин за кражу 30,5 млн рублей из кредитного офиса

В Владивостоке из хранилища одной из небанковских кредитных организаций похитили 30,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, ночью на пульт частного охранного предприятия поступило оповещение о срабатывании сигнализации на этом объекте. Сотрудники ЧОП не нашли следов взлома дверей, но представители организации заметили пропажу денег и вызвали полицейских.

Правоохранители установили личности подозреваемых в хищении. 45-летнего и 48-летнего россиян задержали при поддержке Росгвардии. Фигуранты рассказали, что планировали кражу несколько месяцев. Для этого они неоднократно приезжали к зданию кредитного учреждения, изучали местность, места размещения камер видеонаблюдения, а также пути подхода и отхода. Зайти внутрь, не оставив следов проникновения, сообщники смогли с помощью дубликатов ключей.

Возбуждено дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Подозреваемые арестованы.

Ранее стало известно, что в Амурской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Благовещенска, которая, работая домработницей, опустошила запасы элитного алкоголя начальника.

