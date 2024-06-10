В российском городе домработница опустошила запасы элитного алкоголя начальника

В Амурской области домработница выпила алкоголь начальника на 182 тыс. рублей

В Амурской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Благовещенска, которая, работая домработницей, опустошила запасы элитного алкоголя начальника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

Женщина проходит обвиняемой по статье 158 УК РФ («Кража»). Ее дело передано в суд для рассмотрения по существу. В содеянном она раскаялась.

По версии следствия, в начале 2024 года женщина устроилась домработницей к благовещенскому бизнесмену. По условиям договора, работодатели позволили ей и ее ребенку бесплатно проживать на территории их усадьбы в апартаментах с отдельным входом. Женщине разрешалось брать продукты семьи, однако запрещалось брать алкоголь из бара.

16 января предприниматель с супругой уехали в командировку почти на полтора месяца, оставив жилье под присмотром домработницы. В это время обвиняемая, несмотря на запрет, стала систематически выпивать элитный алкоголь из бара. Своими действиями они причинила ущерб на сумму более 182 тысяч рублей.

Ранее в Новой Москве задержали 16-летнего сына адвоката Семена Мельницкого за расправу над домработницей.

