Стало известно о сообщнике осушившей бар российского бизнесмена домработнице

Благовещенская домработница с братом выпили элитного алкоголя на 200 тыс. рублей

В Благовещенске Амурской области домработница выпила коллекцию элитного алкоголя семьи, в которой работала. Как стало известно Telegram-канал Amur Mash, у домработницы был сообщник — ее брат.

По данным издания, бизнесмен из российского города нанял 42-летнюю помощницу по хозяйству. Женщину поселили в отдельные апартаменты, в ее распоряжении был весь дом на улице Шевченко. Единственным запретом, который обсуждался при найме, был бар с коллекцией элитного алкоголя. Однако через полтора месяца коллекция исчезла. Когда предприниматель с супругой уехали по делам в Сковородино, женщина с братом осушила все содержимое бара — виски, коньяк, вино.

Как ранее писала «Лента.ру», женщина проходит обвиняемой по статье 158 УК РФ («Кража»). Ее дело передали в суд для рассмотрения по существу. В содеянном она призналась и раскаялась.

По информации Mash, женщина находится под подпиской о невыезде, ее брат скрылся.

В конце января 2024 года российский матрос привез себе контрабандой 600 бутылок элитного алкоголя, спрятанных на судне, прибывшем на Сахалин из Южной Кореи. У него изъяли виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jino House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans, пиво Cass fresh на сумму, превышающую 870 тысяч рублей.