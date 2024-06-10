Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 10 июня 2024Россия

Стало известно о сообщнике осушившей бар российского бизнесмена домработнице

Благовещенская домработница с братом выпили элитного алкоголя на 200 тыс. рублей
Начало событий в новости В российском городе домработница опустошила запасы элитного алкоголя начальника

Фото: S. Tsuchiya / Unsplash

В Благовещенске Амурской области домработница выпила коллекцию элитного алкоголя семьи, в которой работала. Как стало известно Telegram-канал Amur Mash, у домработницы был сообщник — ее брат.

По данным издания, бизнесмен из российского города нанял 42-летнюю помощницу по хозяйству. Женщину поселили в отдельные апартаменты, в ее распоряжении был весь дом на улице Шевченко. Единственным запретом, который обсуждался при найме, был бар с коллекцией элитного алкоголя. Однако через полтора месяца коллекция исчезла. Когда предприниматель с супругой уехали по делам в Сковородино, женщина с братом осушила все содержимое бара — виски, коньяк, вино.

Как ранее писала «Лента.ру», женщина проходит обвиняемой по статье 158 УК РФ («Кража»). Ее дело передали в суд для рассмотрения по существу. В содеянном она призналась и раскаялась.

По информации Mash, женщина находится под подпиской о невыезде, ее брат скрылся.

В конце января 2024 года российский матрос привез себе контрабандой 600 бутылок элитного алкоголя, спрятанных на судне, прибывшем на Сахалин из Южной Кореи. У него изъяли виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jino House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans, пиво Cass fresh на сумму, превышающую 870 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил парламент. Почему это позволит противникам помощи Украине прийти к власти во Франции?

      Блогер начал распространять позитив и попал за решетку

      В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

      Врач из Дубая перечислила меры безопасности после случайного секса

      В Британии раскрыли подробности решения Макрона о внеочередных выборах

      Названа тройка самых посещаемых в мире стран

      Стало известно о сообщнике осушившей бар российского бизнесмена домработнице

      МИД Белоруссии заявил о принципиальной важности заявки в БРИКС

      Путин обсудил Украину с президентом Бразилии

      Раскрыто влияние переезда Пугачевой на ее здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше