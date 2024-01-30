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12:24, 30 января 2024Силовые структуры

Российский матрос привез себе контрабандой 600 бутылок элитного алкоголя

ФТС: матрос спрятал в топливном баке судна 600 бутылок санкционного алкоголя

Фото: ФТС

Российские таможенники обнаружили 600 бутылок контрабандного алкоголя, спрятанных на судне, прибывшем на Сахалин из Южной Кореи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В порту Невельск из тайника, оборудованного в топливном баке судна, было изъято 335 литров алкоголя без акцизных марок: виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jino House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans, пиво Cass fresh.

Рыночная стоимость изъятой санкционной продукции превышает 870 тысяч рублей. По подозрению в контрабанде задержан матрос. По его словам, он купил элитное спиртное для себя в порту Пусана, но скрыл его от таможенного контроля.

Таможенники возбудили уголовное дело против него.

29 января сообщалось, что контрабандист получил пять лет и один месяц лишения свободы за попытку вывоза из России 25 слитков золота стоимостью 111 миллионов рублей. Он попался пограничникам в московском аэропорту Шереметьево, когда он собирался вылететь из страны. В его багаже был обнаружен тайник с драгоценным металлом общим весом 36 килограммов.

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      Любовь Ширижик
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