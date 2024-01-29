ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

ФСБ: контрабандист, попавшийся с 25 слитками золота на 111 млн руб, сел на 5 лет

Контрабандист осужден на пять лет и один месяц лишения свободы за попытку вывоза из России 25 слитков золота стоимостью 111 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Мужчина отправится в колонию общего режима, приговор вступил в законную силу. Изъятые у него золотые слитки обращены в доход государства.

Контрабандист попался пограничникам в московском аэропорту Шереметьево, когда он собирался вылететь из страны. В его ручной клади был обнаружен тайник с драгоценным металлом общим весом 36 килограммов.

24 января сообщалось, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. 21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.