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07:26, 13 июня 2024Силовые структуры

Двух российских бизнесменов задержали за незаконную легализацию мигрантов

В Хабаровске задержали двух бизнесменов за незаконную легализацию мигрантов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

В Хабаровске задержали двух 41-летних бизнесменов за незаконную легализацию мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Александру Сизинцеву и Денису Беляеву вменяют как минимум легализацию 26 граждан Киргизии. Однако на самом деле речь может идти о сотнях или даже тысячах человек. Киргизы обращались к предпринимателям за договорами для продления пребывания, а узбеки и таджики за договорами для продления патента на два года.

В квартирах и офисе задержанных прошли обыски. Возбуждено дело по статье 322.1 («Организации незаконной миграции») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Амурской области полиция выявила генерального директора одной из строительных компаний, фиктивно поставившую на учет более 100 мигрантов.

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      Екатерина Кашурникова
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