Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 13 июня 2024Силовые структуры

Экс-зампред правительства России потерял миллионы рублей из-за статьи о себе

Экс-зампред правительства РФ Илюшин потерял 13 млн рублей из-за статьи о себе

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Бывший заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин потерял 13 миллионов рублей из-за желания отредактировать статью о себе в «Википедии». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 7 июня Илюшину позвонили аферисты, которые представились администраторами интернет-энциклопедии и предложили экс-чиновнику установить программу, якобы помогающую корректировать информацию на сайте. Мужчина поверил и сделал это. В результате мошенники получил доступ к его банковскому счету, с которого за несколько дней сняли 12,9 миллиона рублей. Когда Илюшин об этом узнал, он обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.

В самом начале 90-х Виктор Илюшин руководил секретариатом президента РСФСР, а с 1996 по 1997 год занимал пост зампреда правительства.

Ранее 88-летний академик РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой, заведующий лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. Абрама Иоффе потерял почти два миллиона рублей после звонка женщины, которая представилась сотрудницей «Русской Википедии».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сдуру покупали по 130». Экономисты рассказали, что россиянам делать с наличными долларами после новых санкций

      В Германии заявили о планах поставить ВСУ систему Patriot

      Женщина сбросила 91 килограмм за два года и поделилась секретом похудения

      В России назвали последствия санкций против Мосбиржи

      ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

      В России подвели итоги контрнаступления ВСУ в Харьковской области

      СК возбудил дело против замначальника управления автодорог Новосибирской области

      Всемирный банк назвал «светлые пятна» мировой экономики

      Депутат Госдумы попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье

      Экс-зампред правительства России потерял миллионы рублей из-за статьи о себе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше