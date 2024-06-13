Экс-зампред правительства России потерял миллионы рублей из-за статьи о себе

Экс-зампред правительства РФ Илюшин потерял 13 млн рублей из-за статьи о себе

Бывший заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин потерял 13 миллионов рублей из-за желания отредактировать статью о себе в «Википедии». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 7 июня Илюшину позвонили аферисты, которые представились администраторами интернет-энциклопедии и предложили экс-чиновнику установить программу, якобы помогающую корректировать информацию на сайте. Мужчина поверил и сделал это. В результате мошенники получил доступ к его банковскому счету, с которого за несколько дней сняли 12,9 миллиона рублей. Когда Илюшин об этом узнал, он обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.

В самом начале 90-х Виктор Илюшин руководил секретариатом президента РСФСР, а с 1996 по 1997 год занимал пост зампреда правительства.

Ранее 88-летний академик РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой, заведующий лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. Абрама Иоффе потерял почти два миллиона рублей после звонка женщины, которая представилась сотрудницей «Русской Википедии».