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15:33, 9 июня 2024Силовые структуры

У 88-летнего академика из Петербурга похитили почти два миллиона рублей

В Петербурге 88-летнего академика обокрали на 1,9 миллиона рублей

Фото: Freepik

В Петербурге 88-летний пенсионер потерял почти два миллиона рублей после звонка мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудником «Русской Википедии» и сообщила о необходимости зарегистрировать его патенты. После этого горожанин получил электронное письмо от банка, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Сумма ущерба составила 1 991 840 рублей.

Собеседник агентства из правоохранительных органом уточнил, что от действий мошенников пострадал академик РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой, заведующий лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. Абрама Иоффе.

Ранее 77-летний москвич лишился квартиры стоимостью 12,5 миллиона рублей после общения с мошенниками. Мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке, после чего его убедили инвестировать в криптовалюту. Когда у жителя столицы не осталось наличных денег, он продал свою квартиру.

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      Алан Босиков
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