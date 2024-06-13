Экстренное предупреждение объявили в Москве до утра четверга

В Москве из-за ливня и грозы объявили экстренное предупреждение до утра 13 июня

В Москве объявлено экстренное предупреждение с 00:00 до 10:00 четверга, 13 июня, из-за непогоды. Об этом сообщает столичный главк МЧС в Telegram.

В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют в данный период времени сильный дождь и грозу с ливнем и градом в отдельных районах столицы. Местами ожидается шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду.

Автомобилистов призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Москвичам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Ведомство также посоветовало проявлять осторожность и не оставлять детей без присмотра.

Ранее жителей столицы предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков. Сообщалось, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня.