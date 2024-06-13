Украина приватизирует госкомпании на пять миллиардов долларов

The Times: Украина хочет пополнить бюджет на $5 млрд за продажу 19 госкомпаний

Киев хочет приватизировать по меньшей мере 19 государственных компаний для восполнения дефицита бюджета. Об этом сообщает британская газета The Times.

Совокупная стоимость предприятий оценивается в пять миллиардов долларов. В том числе, утверждается в материале, речь идет о самой большой в Европе компании по добыче титана и циркония «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).

Также на продажу выставят торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в центре столицы. В руководстве республики ожидают, что смогут привлечь значительное количество инвестиций.

В общей сложности на Украине остается более 2,3 тысячи госпредприятий, которые управляются государством с советских времен. Большинство из них уже не приносит прибыли, а генерирует убытки и накопило долги.

Ранее на Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине, премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что в ближайшие десять лет Киеву необходимы ежегодно от 10 до 30 миллиардов долларов иностранных инвестиций для успешного развития страны.

По его словам, дефицит государственного бюджета составляет около 20 процентов, поэтому стране необходима стабильная и ритмичная поддержка. В то же время он отметил, что власти и сами добились успехов как в росте ВВП, так и в увеличении экспорта, инвестиций и доходов бюджета, несмотря на сложные условия.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны G7 добились очень хорошего прогресса в деле использования российских активов на помощь Украине. По данным СМИ, готовящееся соглашение подразумевает кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счет доходов от размещения заблокированных российских госактивов.