В США сообщили о прогрессе в деле использования российских активов

Советник Белого дома Салливан сообщил о прогрессе в переговорах G7 по активам РФ

Страны G7 достигли очень хорошего прогресса в переговорах об использовании российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК.

По его словам, общее видение дальнейших действий может быть сформулировано к встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая состоится сегодня, 13 июня, на полях саммита «Большой семерки» в Италии.

Салливан указывает, что участники обсуждений могут достигнуть соглашения в ближайшее время. Других подробностей проходящих переговоров он не сообщил.

Между тем представитель канцелярии президента Франции накануне сообщил, что соглашение уже есть, а его инициатива изначально принадлежала США. По данным СМИ, речь идет о предоставлении Киеву 50 миллиардов долларов в виде кредита, выплаты по которому будут проводиться из доходов от замороженных российских активов.

Большую часть кредита предоставят США, однако пополнять его могут и европейские государства. По данным Bloomberg, техническую сторону вопроса согласуют уже после окончания саммита, а средства Украина должна начать получать до конца года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что первый транш доходов, полученных от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, направят Киеву в июле. По ее словам, 90 процентов от 1,5 миллиарда долларов пойдут на закупку оружия.