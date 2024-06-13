Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 13 июня 2024Наука и техника

Происхождение галактики Чаша 2 объяснили темным взаимодействием

The Astrophysical Journal Letters: Чаша 2 возникла из-за темного взаимодействия

Фото: S. Widua / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде предложили объяснение происхождения галактики Чаша 2, которая является спутником Млечного Пути. Согласно результатам исследования, опубликованным в The Astrophysical Journal Letters, ее необычные свойства объясняются существованием темного взаимодействия.

Чаша 2 представляет собой одну из крупнейших галактик-спутников Млечного Пути, которая находится на расстоянии около 380 тысяч световых лет от Земли. Она обладает необычно низкой поверхностной яркостью и содержит медленно движущиеся звезды.

Ученые проанализировали приливные взаимодействия между Чашей 2 с Млечным Путем, которые могут уменьшать плотность гало темной материи. Недавние измерения орбиты карликовой галактики показали, что сила этих взаимодействий слишком слаба для значительного уменьшения плотности, если темная материя состоит из холодных частиц темной материи (модель CDM).

В новой работе было предложено использовать модель самовзаимодействующей темной материи (SIDM), которая предполагает, что частицы темной материи взаимодействуют между собой через неизвестное взаимодействие, называемое темным. Это может объяснить низкую плотность темной материи в ядре Чаши 2 и ее большой размер, поскольку частицы в модели SIDM более слабо связаны, чем в модели CDM.

Темная материя составляет 85 процентов материи Вселенной и под действием гравитации может образовывать сферическую структуру, называемую гало темной материи. Это гало окружает галактики и участвует в их возникновении и эволюции.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Бывший тренер «Локомотива» счел работу судьей неподходящей для женщин

      Россиян предупредили о риске психологической травмы из-за доллара

      В Минобороны рассказали о подготовке ядерных сил по итогам учений с Белоруссией

      Россиянам рассказали о вычислении курса доллара

      Россиянам назвали правила выбора идеального зонта

      На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

      Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше