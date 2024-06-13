Германия отказалась предоставить Украине дополнительные системы Patriot

Писториус: системы Patriot Украине должны предоставлять другие партнеры

Германия не имеет возможностей предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«Мы уже предоставили три системы. Это означает четверть наших возможностей», — констатировал министр.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, у Германии нет возможности предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше, чем эти три системы. Он также подчеркнул, что Patriot должны предоставлять другие партнеры Киева.

Ранее Писториус выразил мнение, что Россия может напасть на одну из стран Североатлантического альянса с 2029 года. Он отметил, что это является причиной активного усиления немецкой армии.