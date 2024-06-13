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15:44, 13 июня 2024Мир

Главу Еврокомиссии не пригласили на званый ужин

Главу Еврокомиссии фон дер Ляйен не пригласили на званый ужин лидеров ЕС

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен до сих пор не пригласили на званый ужин лидеров стран Европейского союза (ЕС), который состоится 17 июня. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, передает Reuters.

«Это будет неформальный ужин, мы ожидаем, что она будет приглашена и будет участвовать», — рассказала политик. Однако она добавила, что пока предложения на соответствующее мероприятие не было получено.

Данное мероприятие является важным, так как традиционно в ходе подобных ужинов страны Евросоюза обсуждают итоговые кандидатуры на ведущие должности сообщества.

Ранее газета Politico заподозрила главу Европейского совета Шарля Мишеля в планах сместить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, исключив ее из обсуждения высших постов в ЕС в ходе ужина 17 июня. При этом один из дипломатов на анонимной основе заявил, что страны Евросоюза «все больше раздражаются ролью Мишеля в процессе отбора кандидатов на пост председателя Комиссии».

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      Максим Габриелян
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