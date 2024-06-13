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14:40, 13 июня 2024Силовые структуры

Гражданин Украины предстанет перед российским судом за участие в «Азове»

В Ростове-на-Дону осудят украинца, участвовавшего в батальоне «Азов»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего участника националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По данным ведомства, в декабре 2023 года гражданин Украины вступил в ряды 3-й отдельно-штурмовой бригады «Азов» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он прошел обучение в центре подготовки личного состава бригады, чтобы осуществлять террористическую деятельность. Полученные навыки фигурант применял в ходе боевых действий против Российской армии в Донецкой народной республике.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической») и статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону осудят украинца, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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      Екатерина Кашурникова
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