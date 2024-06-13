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08:10, 13 июня 2024Мир

Хантер Байден обжалует обвинительный вердикт

NYT: Хантер Байден обжалует обвинительный вердикт по делу о хранении оружия
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Сын президента США Хантер Байден обжалует вынесенный ему обвинительный вердикт по делу о хранении оружия. Об том сообщает газета The New York Times (NYT).

«Любая апелляция будет непростой задачей, и адвокаты, представляющие сына президента [США Джо] Байдена, не смогут официально подать ее до тех пор, пока ему не будет вынесен приговор в здании суда в Уилмингтоне, штат Делавэр», — отмечается в материале издания.

Окончательный приговор будет вынесен в промежуток через 120 дней после вынесения вердикта. Однако Хантеру Байдену также предстоит пройти через второй суд об уплате налогов в Лос-Анджелесе. По данным издания, прокурор по этому делу Дэвид Вайс может надавить на сына американского лидера и заставить его подписать соглашение о признании вины.

11 июня суд присяжных в городе Уилмингтон вынес вердикт по делу в отношении Хантера Байдена и признал его виновным по трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием. В частности, его обвинили в том, что в 2018 году он купил револьвер Colt Cobra 38 Special, соврав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле с 2015 по 2019 год испытывал наркотическую зависимость.

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      Максим Габриелян
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