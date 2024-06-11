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20:30, 11 июня 2024Мир

Хантера Байдена признали виновным в незаконном владении оружием. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы

Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о незаконном владении оружием

Фото: Hannah Beier / Reuters

Суд присяжных в городе Уилмингтон (штат Делавер) вынес вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера и признал его виновным по трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием. Судья окружного суда США Мэриэллен Норейка огласит приговор в течение 120 дней.

Как сообщает Associated Press, на вынесение вердикта присяжным понадобилось три часа.

Хантер Байден признан виновным по всем пунктам обвинения

Известно, что в 2018 году сын Джо Байдена купил револьвер Colt Cobra 38 Special, соврав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле с 2015-го по 2019 год испытывал наркотическую зависимость, о чем писал в собственных мемуарах. Еще два пункта обвинения связаны с передачей ложной информации продавцу оружия и регистрирующим органам.

На судебных слушаниях подсудимый заявлял о своей невиновности, а его адвокаты уточняли, что перед покупкой оружия их подзащитный прошел курс реабилитации. По данным телеканала CNN, Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Однако, скорее всего, он получит менее суровое наказание, поскольку совершил преступление впервые.

После оглашения вердикта Байден-младший обнял и поблагодарил своих адвокатов, улыбнулся своим родственникам, поцеловал жену Мелиссу, а затем вышел из зала. Он отказался общаться с журналистами и вместе с супругой и первой леди США Джилл Байден уехал на внедорожнике.

Фото: Matt Slocum / AP

Позже он все же прокомментировал решение присяжных заседателей, поблагодарив своих близких. «Сегодня я больше благодарен за любовь и поддержку, которую испытал на прошлой неделе от Мелиссы, моей семьи, моих друзей и моего окружения, чем разочарован результатом. Выздоровление возможно по милости Божией, и мне повезло испытывать этот дар каждый день», — отметил Хантер.

Президент США прокомментировал обвинительный вердикт сыну

Джо Байден заявил, что гордится своим сыном, несмотря на вынесенный ему обвинительный вердикт.

Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также и папа. Джилл и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня

Джо Байденпрезидент США

Он добавил, что примет исход этого дела и будет уважать судебный процесс. «Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальными членами нашей семьи, своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит», — заключил американский лидер.

Ранее Джо Байден неоднократно исключал возможность помилования своего сына в случае, если тот будет признан виновным по федеральным уголовным обвинениям. Он отмечал, что будет уважать приговор суда.

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      Варвара Кошечкина
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