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21:35, 6 июня 2024Мир

Байден вновь исключил помилование своего сына

Байден исключил помилование своего сына Хантера по делу о неуплате налогов
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Джо Байден заявил, что исключил помилование своего сына Хантера в случае, если тот будет признан виновным по федеральным уголовным обвинениям. Об этом он заявил в интервью ведущему программы ABC World News Tonight Дэвиду Мюру, пишет Bloomberg.

Американский лидер подчеркнул, что будет уважать приговор суда по делу о неуплате налогов. Издание отмечает, что Байден принял такое решение, несмотря на то, что судебное дело угрожает его переизбранию.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден предстанет перед судом в июне по делу о неуплате налогов, поскольку окружной судья США Марк Скарси отклонил восемь ходатайств об отказе от обвинительного заключения в заговоре с целью избежать уплаты налогов в размере 1,4 миллиона долларов. Если 53-летний сын Джо Байдена будет признан виновным в налоговых обвинениях, он может получить до 17 лет тюремного заключения.

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      Марина Совина
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