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11:02, 4 апреля 2024Мир

Сын Байдена предстанет перед судом по делу о неуплате налогов

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом в июне по делу о налогах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом в июне по делу о неуплате налогов, поскольку суд отклонил ходатайства об отказе от рассмотрения дела. Об этом сообщает ABC News.

Окружной судья США Марк Скарси отклонил восемь ходатайств об отказе от обвинительного заключения в заговоре с целью избежать уплаты налогов в размере 1,4 миллиона долларов.

Хантер Байден не признал себя виновным в девяти уголовных преступлениях и налоговых правонарушениях. Его адвокат Эбби Лоуэлл среди прочих аргументов утверждал, что обвинение политически мотивировано, однако судья не принял этот довод.

«Обвиняемый не может представить разумный вывод, не говоря уже о четких доказательствах дискриминации», — отметил Скарси.

Отмечается, что если 53-летний сын Джо Байдена будет признан виновным в налоговых обвинениях, он может получить до 17 лет тюремного заключения.

Ранее газета Politico отметила, что рассмотрение дела Хантера Байдена о хранении им огнестрельного оружия состоится в разгар предвыборной кампании, что может помешать переизбранию его отца. Первоначально он должен был заключить сделку со следствием, которая позволила бы ему в июле прошлого года закрыть дело. Однако суд продолжил расследование, в ходе которого были раскрыты новые факты уклонения от налогов и хранения оружия.

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      Семен Александров
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