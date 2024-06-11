Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 11 июня 2024Мир

Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

CNN: Хантер Байден покинул суд после признания виновным присяжными

Фото: Hannah Beier / Reuters

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, покинул суд в штате Делавэр после признания его виновным в уголовных преступлениях, связанных с нарушениями при покупке оружия. Об этом сообщает CNN.

Журналисты заметили Байдена в сопровождении своей мачехи Джилл Байден и жены, Мелиссы Коэн. Также ожидается, что в ближайшее время Хантер выступит с письменным заявлением по случаю решения суда присяжных.

Ранее сообщалось, что присяжные в федеральном суде в Уилмингтоне, штат Делавэр, признали его виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов при вынесении приговора.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      Расстрелянный экс-мэр Купянска погиб в больнице

      Неопознанный беспилотник с парашютом в небе над Дагестаном сняли на видео

      Опасность российских комаров оценили

      Сбившему колонну девочек-велосипедисток водителю фуры огласили приговор

      Россияне массово устремились летом в одну страну СНГ

      В Прибалтике назвали дату отключения от совместной с Россией энергосистемы

      Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29

      Футболист ЦСКА назвал необходимую сумму для жизни в Москве

      Жителей столицы российского региона предупредили о ракетной опасности

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше