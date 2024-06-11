Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

CNN: Хантер Байден покинул суд после признания виновным присяжными

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, покинул суд в штате Делавэр после признания его виновным в уголовных преступлениях, связанных с нарушениями при покупке оружия. Об этом сообщает CNN.

Журналисты заметили Байдена в сопровождении своей мачехи Джилл Байден и жены, Мелиссы Коэн. Также ожидается, что в ближайшее время Хантер выступит с письменным заявлением по случаю решения суда присяжных.

Ранее сообщалось, что присяжные в федеральном суде в Уилмингтоне, штат Делавэр, признали его виновным по всем трем пунктам обвинения. Ему может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов при вынесении приговора.