Байден прокомментировал обвинительный вердикт сыну

Байден заявил, что гордится сыном Хантером, несмотря на обвинительный вердикт

Президент США Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, несмотря на вынесенный ему обвинительный вердикт. Об этом сообщает CNN.

«Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также и папа. Джилл (супруга Джо Байдена — прим. «Ленты.ру») и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня», — отметил американский лидер в кратком заявлении после объявления приговора.

Байден добавил, что примет исход этого дела и будет уважать судебный процесс. «Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальными членами нашей семьи, своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит», — добавил он.

11 июня присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.