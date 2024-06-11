Байден прокомментировал обвинительный вердикт сыну

Президент США Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, несмотря на вынесенный ему обвинительный вердикт. Об этом сообщает CNN.
«Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также и папа. Джилл (супруга Джо Байдена — прим. «Ленты.ру») и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня», — отметил американский лидер в кратком заявлении после объявления приговора.
Байден добавил, что примет исход этого дела и будет уважать судебный процесс. «Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальными членами нашей семьи, своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит», — добавил он.
11 июня присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.