Искусанное тараканами тело женщины вынесли из квартиры на западе Москвы

Тело женщины со следами тараканьих укусов вынесли из квартиры в Москве

Тело женщины с многочисленными следами укусов вынесли из квартиры на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Переместить тело в подъезд была вынуждена ее дочь. По ее словам, в квартире царила антисанитария и кишели паразиты.

Прибывшие на место медики осмотрели тело прямо на лестничной клетке. Собеседник издания сообщил, что признаков умышленной расправы над москвичкой нет. «Зато обнаружили укусы тараканов», — уточнил он.

Ранее в Подмосковье нашли два года просидевшую на унитазе мумию, которая при жизни была женщиной 1945 года рождения. Во время похода в туалет у женщины остановилось сердца. Полицейских в квартиру вызвали только после того, как семью этажом ниже залило.