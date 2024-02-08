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11:40, 8 февраля 2024Россия

В подмосковной квартире нашли просидевшую два года на унитазе мумию

В подмосковном Щелкове нашли мумию пенсионерки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В квартире в подмосковном Щелкове нашли сидевшую на унитазе мумию пенсионерки. Об этом пишет «МК».

По информации издания, полицию вызвали после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Вскрыв жилье, правоохранители обнаружили в туалете мумию женщины 1945 года рождения, которая, согласно выводам экспертов, находилась там около двух лет. Причина остановки сердца пенсионерки не уточняется.

Ранее в доме многодетной жительницы деревни Старосиверская Ленинградской области нашли мумию ее мужа, которую женщина хранила на протяжении четырех лет. Своих четверых детей россиянка заставляла молчать о происходящем, запугивая их психбольницей.

Кроме того, в декабре 2023 года в квартире на Кудринской площади Москвы обнаружили мумию 70-летней дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского. Последний раз родственники связывались с пенсионеркой за три месяца до этого. Предварительно, у россиянки остановилось сердце.

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      Константин Лысяков
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