В Москве нашли пролежавшую месяцы мумию дочери советского авиаконструктора

В Москве нашли мумию 70-летней дочери советского авиаконструктора Курьянского

В квартире на Кудринской площади Москвы нашли мумию 70-летней дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского. Об этом пишет «МК».

По информации издания, последний раз родственники связывались с пенсионеркой три месяца назад. Предположительно, тело женщины пролежало все это время, пока 14 декабря квартиру не вскрыли. Предварительно, у россиянки остановилось сердце.

По информации из открытых источников, авиаинженер Курьянский с 1934 года работал с советским авиаконструктором Павлом Сухим. В частности, он участвовал в разработке экспериментального истребителя перехватчика Сухой Т-37.

Ранее в квартире на Краснодонской улице Москвы после угрозы взрыва полицейские нашли мумию пенсионера, пролежавшую четыре года. Мужчина был выходцем с Украины, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» и жил один.