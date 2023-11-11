Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 11 ноября 2023Силовые структуры

В московской квартире после угрозы взрыва нашли мумию пенсионера

MK.RU: угроза взрыва газа помогла найти мумию пенсионера в квартире в Москве

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Визит незнакомцев в московскую квартиру, настороживший соседей, а также угроза взрыва газа помогли сотрудникам правоохранительных органов найти мумию пенсионера, который расстался с жизнью более четырех лет назад. Об этом сообщает MK.RU.

9 ноября жительница дома на Краснодонской улице выходила из своей квартиры на девятом этаже и столкнулась с двумя неизвестными на лестничной клетке, которые быстро ретировались. Она забеспокоилась, поскольку двумя днями ранее некий мужчина восточной национальности интересовался у нее по телефону, живет ли кто-нибудь в квартире по соседству. На тот момент соседская входная дверь уже была увешана уведомлениями о задолженностях.

Супруг женщины позвонил в полицию. Приехавший на место участковый заглянул в квартиру, откуда предположительно вышли двое незнакомцев. Он обнаружил на диване останки мужчины 1953 года рождения, а также включенный газ на кухне, который могли оставить недавние гости.

Полиции удалось установить личность хозяина квартиры: он был выходцем с Украины, состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) с диагнозом «шизофрения», жил один. У него есть судимость за хранение и применение оружия в отношении работника милиции при оказании сопротивления.

По одной из версий, жители многоквартирного дома не замечали странного запаха из квартиры, поскольку в ней было открыто окно.

Ранее сообщалось, что рой ос изжалил полицейских при задержании преступника, который угонял машины, угрожая водителям ножом. Патрульные настигли преступника и повалили на землю прямо рядом с осиным ульем.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе

      Почти 20 вагонов сошли с рельс в российском регионе из-за вмешательства

      В Киеве раздались взрывы

      Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году

      В США раскрыли план Запада в отношении Зеленского

      Названо лучшее время для покупки квартиры в ипотеку

      Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

      В московской квартире после угрозы взрыва нашли мумию пенсионера

      Байден приготовился к «жесткому разговору» с Си Цзиньпинем

      Легионер «Спартака» оценил образ России в американских фильмах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости