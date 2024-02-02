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12:07, 2 февраля 2024Россия

Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

Хранившая мумию мужа жительница Ленобласти запугивала детей психбольницей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жительница Ленинградской области, четыре года хранившая мумию мужа, заставляла своих четверых детей молчать о происходящем, запугивая их детским домом и психбольницей. Об этом рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По его словам, мужчина 16 лет избивал супругу и детей, ради защиты которых россиянка решила не обращаться в полицию. «Сказал: "Сдохну вам всем назло". После чего упал на кровать, будто притворившись. Потом стало понятно, что это была не шутка. Мать говорила детям, что он лежит в коме и скоро проснется. Обращаться куда-то боялись», — поделился информацией собеседник телеканала.

Источник также сообщил, что все четверо детей — два мальчика и две девочки в возрасте 8 и 17 лет — сейчас находятся в больнице. Младшие из них плачут и не понимают, что произошло. Помимо этого, один из мальчиков заболел. «Они считали, что жили в нормальных условиях», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что женщина постоянно закрывалась в своей комнате и не занималась детьми, воспитание которых взяла на себя старшая девочка, которая и обратилась в полицию. В результате правоохранители пришли проверить условия жизни несовершеннолетних, но наткнулись на завернутую в одеяло мумию. Сейчас дом семьи опечатан. На участке без еды и воды остались домашние животные и скот.

Ранее в квартире на Кудринской площади Москвы нашли мумию 70-летней дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского. Последний раз родственники связывались с пенсионеркой за три месяца до этого. Предварительно, у россиянки остановилось сердце.

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      Константин Лысяков
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