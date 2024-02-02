Многодетная россиянка четыре года хранила в доме мумию мужа

Многодетная жительница Ленобласти четыре года спала в постели с мумией мужа

В Ленинградской области многодетная мать четыре года хранила в доме мумию мужа, сообщает 78.ru.

По данным издания, в 2020 году между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина пожелала мужу смерти. После этого мужчина неожиданно замер и упал, но его жена не восприняла это всерьез, решив, что он притворяется. Четыре часа спустя дочь женщины начала расспрашивать ее о лежащем на полу отце, однако та запретила ей задавать вопросы, пригрозив отправить в детский дом. Россиянка закутала супруга в одеяло и отнесла его в комнату. Затем она уложила его тело на кровать.

О том, что в доме находится мумия, стало известно лишь через четыре года, когда к семье пришел инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе проверки он обнаружил в кровати мумию человека.

Уточняется, что у россиянки генетическая предрасположенность к шизофрении и она давно наблюдается у психиатра. Сейчас женщина проходит лечение в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что российская семья полтора месяца прожила с мумифицированными останками 73-летней бабушки ради ее пенсии.