Известная баскетболистка совратила 15-летнюю подопечную

В Австралии известную баскетболистку арестовали за изнасилование 15-летней

В Австралии арестовали известную баскетболистку и тренера, которая совратила и несколько раз изнасиловала 15-летнюю подопечную. Об этом сообщает The Canberra Times.

39-летнюю Джезамин Элис Уилер взяли под стражу в четверг, 6 июня, по обвинению в серии изнасилований, совершенных в 2009 году. Тогда женщина, которая известна в качестве одной из основательниц клуба Gungahlin Flames, работала тренером в школе Канберры и считалась «надежным наставником юных баскетболисток, которому они могли доверять».

Однако следствие установило, что Уилер начала преследовать 15-летнюю воспитанницу и четырежды вступала с ней в сексуальный контакт, причем один из эпизодов произошел в комнате, где спали другие баскетболистки. Перед этим мать пострадавшей заметила нездоровое внимание к ней со стороны тренера. Она потребовала, чтобы та «держалась подальше», однако это не подействовало.

Во время другого эпизода Уилер отвезла школьницу в дом своих родителей и там занялась с ней сексом. При этом тренер говорила, что может попасть в тюрьму и просила девушку держать их «отношения» в тайне. В 2013-2014 годах, когда пострадавшей было уже 20 лет, Уилер дважды нападала на нее. В первом случае она попыталась задушить девушку, а во втором приставила к ее горлу нож.

В 2020 году пострадавшая впервые написала заявление в полицию на тренера, однако по каким-то причинам дело было закрыто через несколько месяцев. В 2023-м она подала жалобу на Уилер в Баскетбольную ассоциацию Канберры, и в декабре дело возобновили. Суд над женщиной должен состоятся в июле. Защита Уилер заявила, что она совершила преступления из-за проблем с психическим здоровьем.

Ранее в США арестовали бывшего тренера школьной баскетбольной команды, которая полгода занималась сексом в 15-летним игроком. Бывший спортсмен-юниор рассказал, что женщина совратила его и неоднократно вовлекала в сексуальные отношения в период с марта по август 2018 года.

