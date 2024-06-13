Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 13 июня 2024Экономика

Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

Актер Михаил Тарабукин похвалил платные парковки в Москве

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Известный российский актер Михаил Тарабукин, сыгравший роль Феди в сериале «Кухня», заявил, что система платных парковок является преимуществом Москвы перед зарубежными городами. Он похвалил ее в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос о том, что изменилось в столице за последние десятилетия. «Очень многое изменилось, я считаю, в лучшую сторону. Как ни странно, платные парковки, я считаю, что это очень круто. Потому что у нас очень крутая новая система, такой нет ни в одном европейском городе», — убежден он.

Тарабукин также рассказал, что главным отличием москвичей от жителей других городов, по его мнению, является то, что они лучше одеваются, так как обычно больше зарабатывают.

Ранее в июне волейболистка Екатерина Гамова назвала Москву самым комфортным городом России для жизни. Она отметила, что город опережает зарубежные столицы по уровню сервиса: доставки, бьюти-индустрия, а также цифровые услуги для решения бюрократических проблем и банковских дел.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      В Госдуме оценили возможный выход Армении из ОДКБ

      Из ДНР в США отправили стальную розу из убившего гражданских западного снаряда

      Акции «Газпрома» приблизились к минимуму за десять лет

      В квартире россиянина возник пожар из-за дверного звонка

      В США заявили об отсутствии планов закреплять финансовую помощь Украине

      В России озвучили цель удара по Борисполю

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на пластических операциях

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше