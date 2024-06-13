Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

Актер Михаил Тарабукин похвалил платные парковки в Москве

Известный российский актер Михаил Тарабукин, сыгравший роль Феди в сериале «Кухня», заявил, что система платных парковок является преимуществом Москвы перед зарубежными городами. Он похвалил ее в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос о том, что изменилось в столице за последние десятилетия. «Очень многое изменилось, я считаю, в лучшую сторону. Как ни странно, платные парковки, я считаю, что это очень круто. Потому что у нас очень крутая новая система, такой нет ни в одном европейском городе», — убежден он.

Тарабукин также рассказал, что главным отличием москвичей от жителей других городов, по его мнению, является то, что они лучше одеваются, так как обычно больше зарабатывают.

Ранее в июне волейболистка Екатерина Гамова назвала Москву самым комфортным городом России для жизни. Она отметила, что город опережает зарубежные столицы по уровню сервиса: доставки, бьюти-индустрия, а также цифровые услуги для решения бюрократических проблем и банковских дел.