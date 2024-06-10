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08:20, 10 июня 2024Экономика

Известная российская спортсменка назвала самый комфортный город России для жизни

Волейболистка Екатерина Гамова назвала Москву самым комфортным городом России
Екатерина Гамова

Екатерина Гамова. Фото: Михаил Александров/ТАСС

Известная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что считает Москву наиболее комфортным местом в России для жизни. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Гамовой, ни один город страны не привлекает ее так, как столица. «Здесь моя семья, здесь я чувствую себя очень комфортно, свободно. Здесь есть все, что мне нужно, здесь всегда интересно», — рассказала спортсменка. Помимо этого, она отметила, что Москва опережает зарубежные столицы по уровню сервиса: доставки, бьюти-индустрии, а также цифровых услуг для решения бюрократических проблем и банковских дел. Главными отличиями москвичей от жителей других городов волейболистка назвала их темп передвижения и «бешеный ритм жизни». «Москва — город, который никогда не спит», — добавила Гамова.

Ранее в июне актер Дмитрий Ульянов высказался о ритме жизни в российской столице.

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      Полина Кислицына
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