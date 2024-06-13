Канада отправила на Украину первую партию новых бронетранспортеров

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину первых 4 из 50 БТР

Канада передала Киеву первую партию новых бронетранспортеров (БТР) для медицинской эвакуации. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр в соцсети X.

Он уточнил, что на Украину были отправлены четыре бронемашины из обещанных пятидесяти. Глава Минобороны также отметил, что этим летом украинские военнослужащие пройдут подготовку для управления БТР.

Ранее Канада сообщила о решении выделить Украине три миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов) на производство беспилотников на украинской территории. Отмечалось, что Оттава впервые вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине.