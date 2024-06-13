Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 13 июня 2024Мир

Канада отправила на Украину первую партию новых бронетранспортеров

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину первых 4 из 50 БТР

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Канада передала Киеву первую партию новых бронетранспортеров (БТР) для медицинской эвакуации. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр в соцсети X.

Он уточнил, что на Украину были отправлены четыре бронемашины из обещанных пятидесяти. Глава Минобороны также отметил, что этим летом украинские военнослужащие пройдут подготовку для управления БТР.

Ранее Канада сообщила о решении выделить Украине три миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов) на производство беспилотников на украинской территории. Отмечалось, что Оттава впервые вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории России. Двух следователей обвиняют в получении миллиардов рублей

      Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

      Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

      Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

      В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

      Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

      Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

      На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

      НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

      Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше